"القويحص" يرعى تدشين نموذج محطة توقُّف الحافلات لمشروع النقل العام بمكة

المشروع يمثِّل منظومة من الخدمات ذات الجودة العالية التي تتلاءم مع توجهات القيادة

رعى المهندس محمد بن عبدالله القويحص تدشين نموذج محطة توقف الحافلات ضمن مشروع النقل العام مساء اليوم، الذي أقامته شركة قطارات مكة للنقل العام بحضور المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا المدير العام لمشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام.

وتمثل هذه المحطة إحدى محطات توقف الحافلات، التي يبلغ عددها 455 محطة، وتحتوي على نظام تتبُّع الحافلات ومعلومات الركاب، الذي يهدف إلى رفع كفاءة تشغيل شبكة الحافلات ومراقبتها؛ إذ يمكن من خلاله إعطاء معلومات آنية ومحدَّثة للركاب والمستخدمين عن أوقات الرحلات.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس أحمد بن عمر العارضي، أن مشروع حافلات مكة، الذي يأتي ضمن مشروع النقل العام بمكة المكرمة، هو من المشاريع التنموية التي تشرف عليها الهيئة بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان. مضيفًا بأن هذا المشروع سيسهم في خدمة قاطني مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين من خلال منظومة متكاملة من الخدمات ذات الجودة العالية، التي تتلاءم مع توجهات قيادتنا الرشيدة في رؤيتها المباركة 2030.

من جانبه، قال المدير العام لمشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة، المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا: "إن تدشين هذا النموذج من محطات التوقف للحافلات في مكة المكرمة سيعقبه تدشين عدد من محطات التوقف للحافلات خلال الفترة المقبلة، وستكون جاهزة بالخدمات كافة لمرتادي تلك المحطات؛ إذ راعينا في تصميمها تلبية احتياجات الركاب كافة، ولاسيما إخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وكذلك المحطات مزودة بتقنيات حديثة مواكبة لشرائح المجتمع كافة، وزوار مكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين".

وخصص مشروع النقل العام بالحافلات أنواعًا للبطاقات الذكية التي تخول للركاب الصعود إلى الحافلة، منها الدائمة المخصصة، الدائمة غير المخصصة، البطاقات محدودة الاستخدام والتذاكر الورقية عبر مكائن التذاكر، أو استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية.

أيضًا وفّر مشروع النقل العام للمستخدمين باقات عدة للاشتراك، منها التذاكر المفردة، وتذاكر يوم كامل، وأيضًا تذاكر أسبوعية، وشهرية، وسنوية.

ويتطلع مشروع حافلات مكة إلى تقديم أفضل وسيلة للنقل العام، وأكثرها كفاءة، من خلال العديد من المسارات التي تغطي الشوارع الرئيسية والفرعية والشوارع الممتدة بين الأحياء.

كما أنه سيلعب دورًا مهمًّا في تقليل حجم حركة السيارات في شوارع وطرقات مكة المكرمة؛ وبالتالي التخفيف من حجم التلوث البيئي واستهلاك الطاقة. وبذلك سيمنح المشروع مكة المكرمة نظام نقل عالميًّا آمنًا ومتطورًا لخدمة السكان وضيوف بيت الله الحرام على أكمل وجه.

وقد حددت شركة قطارات مكة للنقل العام بداية التشغيل الفعلي لحافلات مكة خلال الربع الرابع من عام 2021.