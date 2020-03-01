أجواء الأحد والحالات الماطرة خلال الأسبوع الجاري .. المسند يوضح

توقع رياحاً نشطة نسبياً قد تُثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة على شمالي #الحدود_الشمالية و #الجوف اليوم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الأحد: لا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة، وأقصد بـ (معتبرة): حالة مطرية متوسطة أو قوية وتكون واسعة جغرافياً، وممتدة زمنياً.

وتابع: متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة نسبياً، قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة على المناطق الشمالية وشمال الوسطى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض)، فيما يؤدي نشاط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر، إلى ارتفاع الأمواج.