أجواء الأحد والحالات الماطرة خلال الأسبوع الجاري .. المسند يوضح

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة على شمالي #الحدود_الشمالية و #الجوف اليوم.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الأحد: لا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة، وأقصد بـ (معتبرة): حالة مطرية متوسطة أو قوية وتكون واسعة جغرافياً، وممتدة زمنياً.
وتابع: متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة نسبياً، قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة على المناطق الشمالية وشمال الوسطى.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض)، فيما يؤدي نشاط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر، إلى ارتفاع الأمواج.حالة الطقس الأرصاد
توقع رياحاً نشطة نسبياً قد تُثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة على شمالي #الحدود_الشمالية و #الجوف اليوم.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الأحد: لا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة، وأقصد بـ (معتبرة): حالة مطرية متوسطة أو قوية وتكون واسعة جغرافياً، وممتدة زمنياً.
وتابع: متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة نسبياً، قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة على المناطق الشمالية وشمال الوسطى.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض)، فيما يؤدي نشاط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر، إلى ارتفاع الأمواج.