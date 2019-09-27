مصادر: الأمن يقبض على ٦ جناة اختطفوا عمالة محطات وقود بالقوة لسلب أموالهم

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بالرياض نجحت في القبض على 6 جناة؛ ارتكبوا أربع جرائم سلب لعمال محطات الوقود، إحداها ظهرت في مقطع فيديو متداوَل.

وتفصيلاً، كان الجناة قد قاموا باختطاف أحد العاملين بمحطة للوقود، وذلك بإركابه بالقوة لغرض سلب المبالغ المالية التي بحوزته.

وبفضل من الله وتوفيقه تم التوصل لهوية الجناة، والقبض عليهم، واتضح أنهم ٤ سعوديين، أعمارهم تتراوح بين 21 والـ27 سنة، وأفغانيان سنهما يتراوح بين 24 و21 سنة.

وكانت الحادثة التي وثَّقتها كاميرات المراقبة قد وقعت بتاريخ 1441/1/13هـ في محطة بحي السعادة؛ إذ أركبوا العامل (وافد هندي) بالقوة الجبرية، وسلبوا منه المبلغ المتوافر معه.

وكشفت التحقيقات عن قيام الجناة بارتكاب ثلاثة حوادث أخرى في اليوم ذاته، وبالأسلوب نفسه، وذلك بثلاث محطات في أحياء (السلي والروابي والنهضة).