خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 35.847 إصابة جديدة و149 وفاة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 35.847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و149 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس، بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 6.590.747؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 132.003 حالات وفاة.