هل تريد أن تكون سفيراً للجودة؟ "المواصفات" تدعوك إلى هذا البرنامج

عضوية خاصة وأولوية في حضور المؤتمرات وتمكين داخل القطاعات

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، البرنامج الوطني لسفراء الجودة.

وقالت "الهيئة": "سعياً إلى تحقيق مبادرات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للجودة، وتهيئة الكوادر البشرية لنشر وتعزيز ثقافة الجودة؛ تم إطلاق البرنامج الوطني لسفراء الجودة".

ودعت الهيئة المهتمين إلى الانضمام قائلة: "إذا كنت تريد أن تصبح سفيراً للجودة، وتسهم معنا في نشر ثقافة الجودة.. يسعدنا انضمامك".

وأضافت: "المزايا المقدمة لسفراء الجودة تشمل بطاقة عضوية خاصة تحمل اسم السفير وفئته، أولوية حضور المؤتمرات والدورات التي تقام لدى الهيئة أو شركاء البرنامج.

وأردفت "المواصفات": تتضمن المزايا كذلك رفع الأداء والمهارات والخبرات في مجال الجودة، إضافة إلى التمكين داخل القطاعات".