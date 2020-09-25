"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الإكوادور العلاقات الثنائية

في اتصال هاتفي

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإكوادور لويس غاليغوس.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

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25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 07:38 PM

في اتصال هاتفي

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الإكوادور العلاقات الثنائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإكوادور لويس غاليغوس.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

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