شرطة مكة تغرم 150 مخالفاً لم يرتدوا الكمامة

كلٍ منهم مبلغ 1000 ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه بناءً على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (150) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ 1000 ريال.