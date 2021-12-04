"فورمولا 1" وكورنيش جدة يجسدان أغنية "بنلتقي" بعد 40 عامًا من تصويرها

بعد نحو 40 عامًا من تصوير أغنية "بنلتقي" للفنان علي عبدالكريم على الكورنيش الشمالي لمدينة جدة تُقام هذه الأيام، وفي الموقع نفسه، سباقات الجائزة الكبرى فورمولا 1، وكأن الفنان يعد الأرض آنذاك بحدث عالمي، تنجح السعودية في استضافته قائلاً: "مهما يكون عندي شعور بنلتقي".



وفي ذلك الوقت كان موقع التصوير خاليًا من الناس، وأقل صخبًا منه في السنوات العشر الماضية؛ ويتحرك الفنان أثناء التصوير بكل أريحية وعفوية. والمكان تحديدًا يقع على امتداد البحر شمالاً. وأكثر اللقطات والمشاهد في "الكليب" بين بحيرتَي الكورنيش الأولى والثانية، إلى جانب متنزه "الشراع" وملاهي "العطاالله" الشهيرة، حتى مسجد "الرحمة" الذي شيَّده الراحل حسن شربتلي.



وتحولت هذه المنطقة فيما بعد إلى أبراج فندقية ومكتبية ومتنزهات و"مارينا" نادي اليخوت وواجهات بحرية.. وارتفعت قيمتها السوقية، وأصبحت وجهة جديدة بفضل الاهتمام بها والتطوير؛ ليقع الخيار عليها مسرحًا للسباق العالمي فورمولا 1 STC السعودية، خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر الحالي 2021.



ودخلت السعودية قائمة المستضيفين للبطولة الدولية التي تضم 23 دولة. وتأتي المشاركة إحقاقًا لعلو كعب السعودية عالميًّا في المجالات كافة، وقدرتها على الاستضافة وإنجاح أي حدث على أراضيها.



يُشار إلى أن أغنية "بنلتقي" من كلمات الشاعر "فائق عبدالجليل"، وألحان الفنان علي عبدالكريم، وتقول كلماتها:



"أنت بعيد هناك وأنا المشتقي

الشيب يبكي بمفرقي

شمعة حياتي بتنطفي

مهما يكون عندي شعور بنلتقي..



راح الشتاء وجانا شتاء

وأنا انتظاري لى متى

دربي طويل دربي طويل

والليل طفى شمعته



أتذكرك مثل الغريب.. لما يتذكر ديرته

أتذكرك بس لى متى.. أسأل وأسأل لى متى

مهما يكون.. عندي شعور.. بنلتقي

بنلتقي.. بنلتقي.. بنلتقي".