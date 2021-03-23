أحدث إحصاءات كورونا عالمياً.. 2,7 مليون ضحية و124 مليون إصابة بالفيروس

تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,723,899 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة اليوم الثلاثاء.



وتأكدت إصابة أكثر من 123,597,570 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين، رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.