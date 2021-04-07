"الصحة": تسجيل 783 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 394952 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 417 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 381189 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6719 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7044 والحالات الحرجة 852 حالة.