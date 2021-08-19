"ميتريتا" يودّع "الأهلي": كان لي الشرف باللعب معكم

ودّع اللاعب الروماني ألكسندر ميتريتا، النادي الأهلي بكلمات مؤثرة في أعقاب فسخ التعاقد بين اللاعب والنادي.

وقال اللاعب في رسالة نقلتها الصحف الرومانية: "شكرًا للنادي الأهلي على هذه التجربة لقد كان من الشرف اللعب لهذا الشعار، أنا ممتنّ لكل الدعم الرائع الذي قدمتموه لي، كما أكرر شكري لكم وأتمنى لكم التوفيق في قادم الأيام".

وأنهت إدارة النادي الأهلي تعاقدها مع اللاعب بالتراضي؛ حيث وقّع اللاعب على تعهد بعدم مطالبته للنادي بأي أموال في الفترة المقبلة.