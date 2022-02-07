لا تزال سلسلة HUAWEI P50 الجديدة المذهلة ملتزمة بالسعي لتحقيق أفضل جودة وجماليات وتجارب تصوير من خلال دفع التكنولوجيا المتقدمة إلى أقصى الحدود

استمتع بتجربة تطبيقات وخدمات Huawei المبتكرة مع سلسلة HUAWEI P50

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين سلسلة HUAWEI P50 الجديدة خلال حدث إقليمي خاص لهواوي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقد عملت هواوي عن كثب مع شركاءها في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة لبناء وإثراء خدمات هواوي للجوال Huawei Mobile Services (HMS) وتعزيز أنظمتها المترابطة بحيث تدعم بالكامل سلسلة هواتف HUAWEI P50 الجديدة، إلى جانب جميع أجهزة هواوي الأخرى. ويُمكن للمستهلكين في المملكة العربية السعودية والمنطقة الآن الاستمتاع بتجربة استخدام الهاتف الذي يُلبي احتياجاتهم اليومية.

بدوره، يُعتبر AppGallery المكان المثالي للعثور على أفضل تطبيقات الألعاب والترفيه، حيث يلبي مختلف التفضيلات لشريحة واسعة من فئة الشباب السعودي المعروف عنه عشقه للألعاب الالكترونية.

في هذا الإطار، قال آصف خان ، مدير التسويق ، Speero: "نحن نتعاون مع إعلانات Huawei و Petal Search لما يقرب من 5 أشهر حتى الآن. فريق مذهل وأداء مذهل وعمليات استحواذ من Huawei. إنه لمن دواعي سروري حقًا أن أكون هنا معك في هذا الحدث وآمل أن نتمكن من المضي قدمًا في هذه العلاقة معًا ".

كان السيد خان واحدًا من عدد من شركاء HMS وأصحاب التطبيقات المدعوين للاحتفال بالحدث وإعلان إنجازات الإطلاق الإقليمي الأول للمملكة العربية السعودية من خلال مكتبة واسعة من مئات التطبيقات المحلية عبر كل فئة في نظام بيئي قوي.



بدوره علّق خلف العجيمي - مدير التسويق في Al-Inma Pay بقوله: "نود أن نعرب عن سعادتنا بشراكتنا مع هواوي التي أثمرت عن الكثير من الخدمات الفعالة والنجاحات المتتالية. لقد تعاونا مع هواوي في العديد من الأعمال، وبالأخص في مجال HUAWEI Ads حيث أطلقنا العديد من الحملات ونجحنا في تحقيق أهدافنا التسويقية. نتطلع إلى أن تستمر هذه الشراكة لسنين قادمة".

وكان من بين الضيوف الحضور في الفعالية شركاء تطبيق خدمات هواوي للجوال من مختلف المجالات كتطبيقات الهيئات الحكومية والتطبيقات المعنية بأسلوب الحياة والترفيه والسفر وتوصيل الطعام والعديد من التطبيقات الأخرى، التي تم تصنيفها جميعاً باعتبارها الأفضل في المملكة العربية السعودية وفي فئاتها.

منذ إطلاقها، انضمت مئات الآلاف من التطبيقات الدولية والإقليمية إلى منصة AppGallery، والتي تُصنف حالياً ثالث أكبر متجر للتطبيقات على مستوى العالم، مع 580 مليون مستخدم نشط شهرياً، و 5.4 مليون مطور تطبيقات.

من جهته، علّق رواد رياشي من Connect Ads بقوله: "تعد Connect Ads واحدة من شركاء هواوي في المملكة العربية السعودية والمنطقة في مجال HUAWEI Ads ، ويُسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث. يتضمن مجال عملنا مع هواوي عرض HUAWEI Ads للوكالات والعملاء، ونشاركها ذات الأهداف. لذا، نحن سعداء جداً بهذه الشراكة ونتطلع إلى المزيد من التألق سوياً".

هذا وقد عملت هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية كل جهودها لجلب أفضل التطبيقات المحلية إلى متجر AppGallery وتقديم تجربة محلية متكاملة لمختلف تطبيقاتها وخدماتها. بدورها، يهدف متجر AppGallery إلى أن تصبح أفضل منصة ألعاب في مجالها حيث تمتلك أكثر من 5000 لعبة وتطبيق تعمل جميعها بسلاسة مع أنظمة وأجهزة هواوي، الأمر الذي ساهم في جذب أعداد كبيرة من المستخدمين النشطين يومياً، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإنفاق.

وقد شهد الحفل مشاركة 14 من اللاعبين الأعلى تصنيفاً والأكثر الشهرة في دول مجلس التعاون الخليجي الذين جاؤوا لحضور فعالية الكشف عن السلسلة الجديدة للهاتف المعاصر.

معبراً عن سعادته بحضور هذه المناسبة، علّق عبد الله السعيد - مدير الشراكات في HungerStation بقوله: "يسعدني أن أكون جزءاً من حفل التدشين الإقليمي لسلسة هواتف P50 في الرياض، ونفخر بشراكتنا مع Huawei ونتطلع إلى مواصلة التعاون معاً". مع إطلاق سلسلة HUAWEI P50 على الصعيد الإقليمي، تحتفل هواوي بعلامة فارقة في بناء قدراتها في مجال خدمات الهاتف المحمول من Huawei (HMS) التي تضع المستخدم في مركز التجربة.



وقال حسن أبو غوش - مدير التسويق في Jeeny: "انضمت Jeeny كشريك استراتيجي لهواوي في الشرق الأوسط، ونحن فخورون بتواجدنا في هذا الحدث وحضور حفل التدشين الأول لسلسلة هواتف P50 على المستوى الإقليمي في الرياض. لقد شهدنا تقدماً مذهلاً خلال العامين الماضيين ونحن فخورون بالتعاون مع شركة عالمية رائدة ك Huawei".

ويعكس الحدث التزام هواوي تجاه شركائها وتركيزها على ضمان تمتع مستخدمي هواتفها وأجهزتها بأكثر التجارب سهولة على تطبيق خدمات هواوي للجوال ومنظومتها. وحول ذلك، أشار السيد لو جينج - نائب رئيس شركة هواوي للشراكات العالمية وتنمية المنظومة في الشرق الأوسط وأفريقيا ووضح بقوله: "يُسعدنا العمل مع شركائنا العالميين لبناء نظام خدمات جوالة متكاملة. لقد عملنا على تطوير نظام تطبيقات متكامل بإدخال ميزاتٍ جديدة مثل ميزة البحث Petal Search، والذي أصبح الآن محرك بحث عالمي متقدم ومُتاح لأي مستخدم. يُمكن للمستخدمين البحث عن أي شيء بدءاً من المواقع الجغرافية القريبة، إلى السفر والإحصاءات والتسوق والأخبار والتطبيقات والمزيد. وبالتأكيد أن Petal Search يحتل حتى الآن المرتبة الثانية ضمن أنظمة البحث في الأجهزة المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وسنواصل بالطبع تحسين تجربة المستخدم والمساعدة في بناء نظام متكامل يدعم شركائنا معنا وينمي أعمالهم".



إضافةً إلى ذلك، وصلت أعداد مستخدمي تطبيق Petal Maps إلى 20 مليون مستخدم نشط شهرياً حول العالم. بدوره يوفر التطبيق لمستخدمي هاتف HUAWEI P50 Pro تجربة بحث سلسلة ووصول سريع للخدمات القريبة.

عن هذه الميزة، قال السيد لو جينج بالنسبة لتطبيق Petal Maps ، بذلنا الكثير من الجهد مع شركائنا وموظفينا لتطويره، وأنا متأكد الآن من أن تجربة البحث الجديدة أفضل بكثير مقارنةً بسابقاتها، وسنواصل العمل على تحسين أكثر فأكثر".

وأضاف بقوله: "تعمل الخدمة حالياً في أكثر من 160 دولة، ونأمل أن يزيد عدد مستخدميها.

وتعتبر منصة Petal One بمثابة حزمة اشتراك الكل في واحد تتضمن تطبيقات Mobile Cloud و HUAWEI Music و HUAWEI video وغيرها من الخدمات التي تجعل تنفيذ المهام الحياتية اليومية عملية سهلة وسريعة.

احتفالاً بالتدشين ، تُقدم هواوي عروضاً خاصة على منصة Petal One مع كل عملية شراء لجهاز هاتف HUAWEI P50 Pro / P50 Pocket، حيث سيحصل المستهلك على اشتراك VIP لمدة 6 أشهر مجانية وذلك في تطبقي HUAWEI Music و HUAWEI Video، بالإضافة إلى خيارات تخزين سحابية على HUAWEI Mobile Cloud بسعة 200 جيجابايت مجاناً لمدة شهر واحد، وخصم 40٪ على الاشتراك في الخدمة بسعة استخدام 200 جيجابايت لمدة عام، أو خصم 50٪ على الاشتراك في الخدمة بسعة استخدام 2 تيرابايت لمدة عام.

وقد أتاحت مناسبة إطلاق هواتف HUAWEI P50 Series الفرصة لشركة هواوي وشركائها الاحتفال بمنتجٍ جديد على الساحة، وفي ذات الوقت، التعرف على أحدث إنجاز تم تحقيقه بفضل الشراكة بين الأطراف المختلفة لتوفير تطبيقات متكاملة للمستخدمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والذي لم يكن ممكناً لولا دعم الحكومة المحلية وشركاء هواوي ومطوري التطبيقات.

ويمكن للمستهلكين في المملكة الآن الاستمتاع بالتطبيقات المحلية التي تلبي احتياجاتهم من خلال متجر AppGallery. وسيحصل العملاء الذين يشترون هواتف HUAWEI P50 series الجديدة على أفضل جهاز حديث، بالإضافة إلى نظام سهل الاستخدام يوفر الوصول السريع إلى مجموعة واسعة من التطبيقات ليستمتعوا بها.