#الشورى يوافق على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

كما وافق على مشروع اتفاقية تعاون دفاعية مع جمهورية غينيا

وافق مجلس #الشورى اليوم، على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا للتعاون في مجال الدفاع.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس #الشورى العادية الرابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وينتظر أن تناقش جلسة اليوم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس) الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13 / 8 / 1433هـ.

كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية الموحد بشأن مشروع تعديل عدد من مواد نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ومقترحاً لتعديل نظام المعهد المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 / 1440هـ، ثم يصوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوّت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

وفي الجلسة ذاتها يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقارير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية لديوان المظالم المتعلقة بالأعمال الإدارية للأعوام المالية 1437 / 1438هـ، 1438 / 1439هـ، 1439 / 1440هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440هـ.