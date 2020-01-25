شاهد.. سقوط "صائد المها والريم" متلبّسًا داخل محمية عروق بنى معارض

تم إيقافه وإعداد محضر بالمخالفة وإحالته للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات

أوقعت قوة حماية المناطق المحمية بأحد الأشخاص المخالفين؛ تسلّل لمحمية عروق بني معارض بالربع الخالي، وضَبَطَ متلبّسًا باصطياد مها عربي وظباء ريم من داخل المحمية.



وأوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن الشخص دخل بشكل مخالف لمحمية عروق بني معارض، وتورّط في اصطياد مها عربي وعدد ٢ من ظباء الريم، وقد تم إيقافه وإعداد محضر بالمخالفة وإحالته للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.