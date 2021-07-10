"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

تشمل عددًا من المحافظات وتستمرّ لـ7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية، على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة السابعة مساءً.