صالح آل سلامة في ذكرى بيعة ولي العهد: جعل المملكة في مصاف أقوى الاقتصادات العالمية

قال: نجح في إدارة البلاد ومحبة الشعب له تأتي من أعماله الجليلة التي يشهد لها القاصي والداني

تقدم رجل الأعمال الشيخ صالح بن حسين آل سلامة الوايلي، بالتهنئة لمقام ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.

وقال "آل سلامة": نُجدد الولاء والبيعة لمقام سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمير الشاب، الذي قاد السعودية بِكُل اقتدار لتخطي الأزمات ونجح بفضل الله في أن يجعل المملكة في مصاف أقوى الاقتصادات العالمية، وطور الكثير من الأمور ونجح في إدارة البلاد.

وأضاف: محبة الشعب السعودي لسمو ولي العهد تنبع من أعماله الجليلة التي يشهد لها القاصي والداني.

وأردف: نسأل الله تعالى أن يجعل في أيامه البركة وأن يحفظه ويمده بعونه وتوفيقه لخدمة دينه ثُم مليكه ووطنه وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.