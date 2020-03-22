بالصور.. بلدية تربة تطلق حملة بـ"التعقيم نسلم".. و"سبق" توثقها

بمشاركة المرور والشرطة وشملت متاجر وإدارات حكومية وعسكرية

أطلقت بلدية محافظة تربة، مساء اليوم السبت، حملتها المكثفة "بالتعقيم نسلم"، وذلك بمشاركة "المرور" و"الشرطة"؛ بهدف تعقيم جميع المحال التجارية والمواقع التي يرتادها المواطنون والمقيمون، بالإضافة إلى رش وتعقيم بعض الإدارات الحكومية والعسكرية.

وقال رئيس بلدية محافظة تربة محسن بن غازي العتيبي إن حملة "بالتعقيم نسلم" تعد امتدادًا لأعمال ومجهودات البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-١٩.

وأضاف "العتيبي" أن الحملة استهدفت عددًا كبيرًا من المحال التجارية بطريق الملك عبدالعزيز وبعض المواقع التي تشهد كثافة بشرية، بالإضافة إلى بعض الدوائر الحكومية والعسكرية، حيث تم رش وتعقيم جميع المحال التجارية بطريق الملك عبدالعزيز بالمسارين من دوار الساعة وحتى إشارة البنك وشمل التعقيم والتطهير واجهات المحال التجارية والأرصفة وأعمدة الإنارة وحاويات النظافة وعربات التسوق بالمحال التجارية والمستشفى العام وشرطة محافظة تربة ومحال الغاز.

وأكد "العتيبي" أن حملة "بالتعقيم نسلم" سوف تستمر بشكل متواصل مع تكثيف الجولات الميدانية لرقابة الصحية وسوف تشمل العديد من المواقع وكذلك تشمل عددًا من الإدارات الحكومية والعسكرية منها محطات الوقود والصرافات والبقالات والصيدليات وذلك سعيًا للحفاظ على صحة المواطن والمقيمين وللحد من انتشار فيروس كورونا.

ووثقت عدسة "سبق" في جولة ميدانية مصورة الجهود المبذولة من بلدية تربة لتعقيم المحال التجارية والمباني الحكومية كإجراء احترازي ووقائي من فيروس "كورونا".