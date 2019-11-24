الهلال يسعى للفوز باللقب الآسيوي السابع أمام أوراوا الياباني

يقاتل لتحقيق الحلم ورد الاعتبار

يضرب الهلال السعودي موعدًا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم حينما يواجه نظيره أوراوا الياباني اليوم الأحد عند الساعة الواحدة ظهرًا (بتوقيت السعودية)، وذلك على أرض ملعب "سايتاما" في مدينة سايتاما اليابانية.

يدخل الهلال هذه المواجهة ساعيًا لتحقيق اللقب القاري الذي طال انتظاره، ومن أجل رد الاعتبار للفريق الياباني الذي سبق أن تُوج في نهائي 2017م على حساب الهلال.

الهلال يدخل المباراة مكتمل الصفوف بعد عودة وجاهزية اللاعب محمد كنو الذي عاد تدريجيًّا بعد مباراة الذهاب في الرياض. وستكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب الفني للفريق الروماني رازفان.

ويلعب الفريق اللقاء متمتعًا بفرصتَي الفوز أو التعادل بأي نتيجة كانت.

وحظي الهلال خلال تدريباته الأخيرة ومعسكره باليابان بحضور ودعم مباشر من قِبل رئيس النادي فهد بن نافل، وعدد من أعضاء الشرف المؤثرين.

وفي المقابل يأمل مدرب فريق أوراوا الياباني "أوتوسكي" باستغلال عاملَيْ الأرض والجمهور، وكذلك حالة الطقس الذي تحدَّث عنها في المؤتمر الصحفي بأنها ستكون في مصلحة فريقه الذي اعتاد على مثل هذه الأجواء الماطرة والباردة، بعكس ما هو عليه الفريق الهلالي؛ إذ يدخل أوراوا هذه المواجهة وهو مكتمل الصفوف بعد عودة اللاعبين المصابين والموقوفين.

يُذكر أن فريق الهلال كسب ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف دون مقابل في ذهاب النهائي الآسيوي في العاصمة الرياض، أحرزه البيروفي كاريو، الذي سيكون ضمن الخيارات المشاركة في لقاء اليوم.