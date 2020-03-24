"جمعية أمراض الجلد": اقتصار المراجعات على الحالات الحرجة

أكدت على أهمية ما ورد في تعليمات وزارة الصحة

أكدت الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد على أهمية ما ورد في تعليمات وزارة الصحة بالنسبة لعيادات الجلدية في المستشفيات والعيادات في القطاع العام والخاص باقتصار المراجعات على الحالات الحرجة والطارئة وتعليق الإجراءات التجميلية والتكميلية.

وأوصت الجمعية في ظل الظروف الراهنة من تفشي وباء كورونا الجديد (كوفيد-19) الحالات الجلدية التي تتلقى العلاجات البيولوجية والأدوية المثبطة للمناعة والتي تحت السيطرة ومستقرة، بعدم مراجعتهم للمستشفيات والعيادات حفاظًا على سلامتهم وتفاديًا لاكتسابهم أي عدوى محتملة والتي تعرف بعدوى المستشفيات.

وأكدت الجمعية أنها ما زالت على موقفها في بيانها الأول بالاستمرار في العلاج البيولوجي في حال الاستجابة للعلاج والسيطرة على المرض وعدم وجود أعراض عدوى.

وبخصوص الحالات الجلدية المزمنة مثل الإكزيما والصدفية والأمراض الفقاعية والأمراض المزمنة الوراثية لدى الأطفال والتي تحت السيطرة ومستقرة طبيًا، فقد أوصت بعدم مراجعة المستشفيات والتواصل مع أطبائهم أو مستشفياتهم من خلال وسائل التواصل المتاحة من هاتف أو تواصل إلكتروني أو عيادات افتراضية. وذلك في حال الحاجة لصرف أدوية أو وجود تساؤلات.

وأشارت إلى أنه وفي حال وجود أعراض مثل الحرارة أو كحة جافة مستمرة أو ضيق في التنفس أو إعياء وتعب أو التهاب شديد في الحلق أو إسهال أو تقيؤ أو ألم في البطن أو تدهور في الحالة الصحية للمرضى المتلقين للعلاج البيولوجي أو أدوية مثبطات المناعة، فعليهم إيقاف هذه العلاجات والتوجه للمستشفيات لتلقي الرعاية المطلوبة.

واوضحت الجمعية أنه في حال ثبوت الإصابة بفيروس كورونا فلابد من إيقاف العلاج البيولوجي أو المثبط للمناعة والخضوع للعلاج في المستشفيات وإجراءات العزل المتبعة لهذه الحالات والموضحة من قبل وزارة الصحة والجهات الصحية مؤكدة أنه وبشكل عام يفضل عدم الشروع بالعلاجات البيولوجية والأدوية المثبطة للمناعة لمرضى جدد في الظروف الحالية.