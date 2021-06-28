تعاملات الاثنين.. استقرار خام "برنت" فوق الـ76 دولارًا

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين مع ترقب نتائج اجتماع "أوبك+" الذي سينعقد يوم الخميس، وسط توقعات باتخاذ قرارات بزيادة المعروض بدءًا من أغسطس.
ويتوقع المحللون لدى "أو سي بي سي بنك" اتفاق "أوبك+"، على زيادة المعروض من الخام بمقدار 250 ألف برميل يوميًّا بداية من أغسطس؛ بحسب وكالة "رويترز".
فيما يرى المحللون في "إيه إن زد" و"إي إن جي" أن "أوبك+" ستتفق على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميًّا.
وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس عند 76.13 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس عند 74.05 دولارًا للبرميل.
استقرت عقود خام "نايمكس" تسليم أغسطس عند 74.05
استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين مع ترقب نتائج اجتماع "أوبك+" الذي سينعقد يوم الخميس، وسط توقعات باتخاذ قرارات بزيادة المعروض بدءًا من أغسطس.
ويتوقع المحللون لدى "أو سي بي سي بنك" اتفاق "أوبك+"، على زيادة المعروض من الخام بمقدار 250 ألف برميل يوميًّا بداية من أغسطس؛ بحسب وكالة "رويترز".
فيما يرى المحللون في "إيه إن زد" و"إي إن جي" أن "أوبك+" ستتفق على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميًّا.
وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس عند 76.13 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس عند 74.05 دولارًا للبرميل.