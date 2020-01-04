مصوِّر "سبق" يفوز بجائزة اتحاد المصورين العرب بالشارقة عن هذه الصورة

الصورة نشرتها الصحيفة ضمن تقريرها عن ختمة القرآن بالمسجد النبوي

حصد فهد العنزي، مصوِّر "صحيفة سبق الإلكترونية"، المركز الثاني ضمن المراكز الأولى في المسابقة التي أقامها اتحاد المصورين العرب بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، بمشاركة مفتوحة للمصورين العرب كافة، ضمن مهرجان الفنون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في دورته الثانية والعشرين تحت عنوان "مدى".

وفازت صورة "الزميل العنزي" بالمركز الثاني، التي التقطها من أعلى الحصوات في المسجد النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية عظيمة وآمنة، في تقرير نشرته "سبق" عن تصوير جوي مساء ليلة التاسع العشرين من شهر رمضان المبارك في صلاة العشاء والتراويح وختمة القرآن الكريم في الحرم النبوي الشريف؛ إذ أدى ما يقارب مليون مُصلٍّ في المسجد النبوي وسطحه وساحاته والمساحات المحيطة تلك الصلوات، وحققت الصورة حينها انتشارًا واسعًا.

وانضم الزميل "العنزي" إلى فريق مصوري الصحيفة عام ٢٠١٧م، وشارك لثلاث سنوات متتالية في بعثة صحيفة "سبق" للمشاعر المقدسة، وحقق ضمن الفريق جوائز ونجاحات، تلقت على إثرها الكثير من الإشادات عن طرحها المتميز وتغطيتها المتنوعة في موسم الحج، كما نقلت الكثير من وسائل الإعلام العالمية والوكالات الأجنبية عن الصحيفة أخبار وصور الحج.