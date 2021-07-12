"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

الراشد: تمثل الاستراتيجية التحولية فصلًا جديدًا في مسيرة المجموعة الحافلة بالنجاح والابتكار

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG" المتداولة في سوق الأسهم السعودية "تداول" اليوم، عن استراتيجيتها التحولية الجديدة التي تهدف لتطوير ورقمنة منصاتها الإعلامية والإخبارية والتوسع الإقليمي والعالمي، من خلال إنشاء منصات جديدة، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية، والقيام باستثمارات هادفة وواعدة عبر برامجها المنبثقة من 5 ركائز أساسية؛ علمًا بأن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام حققت شراكات ناجحة مع مؤسسات إعلامية رائدة بما في ذلك (Bloomberg) و(The Independent).

وتحظى المجموعة، التي تمتلك أكثر من 30 منصة إعلامية؛ بما في ذلك صحيفة الشرق الأوسط وشبكة الشرق مع بلومبيرغ وعرب نيوز؛ بحضور إقليمي واسع وانتشار عالمي وتعتبر المجموعة المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات لأكثر من 165 مليونًا من القراء والمتصفحين بما في ذلك صناع القرار والمؤثرين والمعلنين في المنطقة والعالم.

تسعى المجموعة، بقيادة فريق الإدارة الجديد، إلى التواصل مع جميع الشرائح المجتمعية المختلفة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا من خلال تطوير محتوى نوعي وحصري يحاكي القضايا المحورية المعاصرة ويتسم بالدقة والمصداقية، ويعتمد على التقنية والتفاعل من خلال منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية المختلفة. وتسعى المجموعة كذلك إلى تنمية القطاع الإعلامي بشكل عام من خلال تطوير الكفاءات والتقنيات، وربط الأطراف المختلفة من خلال الفعاليات والمؤتمرات والمعارض.

تعتمد استراتيجية المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG" على خمس ركائز أساسية لأعمالها لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي وخلق فرص واعدة للتطوير والابتكار وتنوع الأعمال:

SRMG Media المنصات الرقمية والبودكاست والوسائط المتعددة

تطوير ورقمنة المنصات، وإنشاء منصات جديدة، والتوسع في تطوير ونشر محتوى حصري وجاذب للجمهور يتسم بالمصداقية والدقة.

SRMG International الاستثمارات والشراكات الدولية

بناء شبكة عالمية من خلال تعزيز استثمارات المجموعة وبناء الشراكات وفرص التعاون الإقليمية والعالمية يقودها فريق من المتخصصين في مجال الإعلام ذوي الخبرة العالمية.

SRMG Think الأبحاث واستطلاعات الرأي

تقديم رؤى معمقة وفريدة وتحليلات الخبراء من الشرق الأوسط وحول العالم.

SRMG X الفعاليات والمؤتمرات والمعارض

التوسع في مجال الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، والاستفادة من المحتوى والبيانات لدى منصات المجموعة وتسخيرها لتعزيز فرص الترابط الشخصي، وإثراء التجارب المنبثقة عن العالم الرقمي.

SRMG Labs الابتكار والاحتضان والتدريب

تبني الابتكار والقدرات الرقمية لتطوير القطاع الإعلامي ومواكبة التطور التقني المتسارع عالميًّا واحتضان الأفكار المبدعة في صناعة المحتوى والتقنية، والمساعدة على تأهيل وتدريب جيل جديد من الصحافيين والإعلاميين وصناع المحتوى.

وبهذه المناسبة، صرّح عبدالرحمن إبراهيم الرويتع، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG" قائلًا: "على مدى خمسة عقود تقريبًا، قدمت صحفنا ومطبوعاتنا مثل: (الشرق الأوسط، وعرب نيوز، ومجلة سيدتي)، وبقية المنصات، دورًا مهمًّا في نقل قصص وأحداث منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على العالم. واليوم سنعزز من حضورنا على الساحة العالمية بالتزامن مع ترسيخ دورنا الإقليمي، مدفوعين بالاستراتيجية الجديدة، ومستندين إلى مكانتنا الريادية وتاريخنا الطويل والحافل في القطاع الإعلامي".

وأضاف الرويتع قائلًا: "سنمكن الجمهور حول عالمنا من خلال تقديم الأخبار والمعلومات التي تهمهم، والتي تستند إلى أعلى معايير الدقة والمصداقية والموضوعية عبر المنصات الجديدة وفرص الشراكات والتعاون الدولية المتنوعة التي تتيحها الاستراتيجية التحولية، مع مواصلة التزامنا بقيمنا التي ترتكز حول التنوع والتوازن عبر جميع مؤسسات المجموعة الإعلامية وإتاحة الفرص الواعدة لبناء وتعزيز مهارات الجيل الجديد من الصحفيين وصناع المحتوى".

بدورها أكدت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG"، أن المجموعة ستكون محركًا رئيسيًّا لتطوير القطاع الإعلامي والانتقال إلى العصر الرقمي في المملكة والمنطقة؛ وذلك من خلال التركيز على رقمنة المنصات وإعداد ونشر محتوى نوعي وحصري، وتوسيع قاعدة القراء والمشاهدين والمتابعين عبر قنوات ومنصات جديدة؛ بما يتيح للصحفيين وصناع المحتوى نقل الأخبار والمعلومات التي تتمحور حول المتلقي، وتستند إلى البيانات وأحدث التقنيات لتعزيز ريادة المجموعة ومكانتها كشركة إعلامية عالمية".

وأضافت الراشد: "تمثل الاستراتيجية التحولية فصلًا جديدًا في مسيرة المجموعة الحافلة بالنجاح والابتكار.. نتطلع إلى الآفاق الواعدة التي ستتيحها الإمكانات والقدرات والشراكات الجديدة للمجموعة؛ فيما نواصل سعينا إلى تعزيز تواصلنا مع الجمهور وتطوير خدماتنا والبناء على مكانتنا الرائدة".

ويتزامن الإعلان عن الاستراتيجية التحولية الجديدة مع إطلاق الهوية الجديدة للمجموعة بتغيير شعارها، إضافة إلى إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد الذي يتماشى مع رؤية واستراتيجية المجموعة. وتتمتع "SRMG" بموقع فريد يمكّنها من الوصول إلى الأسواق العالمية المتنامية.