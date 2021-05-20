تنبيه "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية على منطقة المدينة المنورة

تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى 5 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، وخيبر).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.