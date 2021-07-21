





1

قال: الحالة مستمرة.. من خفيفة إلى غزيرة ورياح مغبرة

الحصيني يرسم خارطة هطولات تروية في سابع أيامها

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة تروية في يومها السابع.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء لصباح الخميس-إن شاء الله- أمطار من خفيفة لغزيرة ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران،)، والإمارات وعمان واليمن وجنوب مكة، ورياح على أجزاء من شمال وغرب المملكة.