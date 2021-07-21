الحصيني يرسم خارطة هطولات تروية في سابع أيامها

قال: الحالة مستمرة.. من خفيفة إلى غزيرة ورياح مغبرة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة تروية في يومها السابع.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء لصباح الخميس-إن شاء الله- أمطار من خفيفة لغزيرة ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران،)، والإمارات وعمان واليمن وجنوب مكة، ورياح على أجزاء من شمال وغرب المملكة.

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21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 09:02 AM

قال: الحالة مستمرة.. من خفيفة إلى غزيرة ورياح مغبرة

الحصيني يرسم خارطة هطولات تروية في سابع أيامها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة تروية في يومها السابع.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء لصباح الخميس-إن شاء الله- أمطار من خفيفة لغزيرة ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران،)، والإمارات وعمان واليمن وجنوب مكة، ورياح على أجزاء من شمال وغرب المملكة.

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