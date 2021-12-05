ليبيا.. 72 نائباً في البرلمان يطالبون بعقد جلسة طارئة غداً الإثنين

بسبب شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون في الانتخابات

طالب 72 نائباً في البرلمان الليبي، بعقد جلسة طارئة غداً الإثنين "لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون" ومحاولات التأثير على قرارات القضاء"، بحسب "العربية نت".

وقال النواب في بيان لهم، الأحد، إنهم "يتابعون التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قِبل المؤسسة القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير والتأثير على القضاء ترهيباً وترغيباً".

النواب الـ 72 أكّدوا أنهم لن يقبلوا الرضوخ لضغوط خارجية وصفوها بـ"المشبوهة"، أو أن يكونوا "شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية".