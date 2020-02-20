كأس العرب للشباب.. السعودية تُواجه مصر غدًا

الجزائر تسعى لتعويض خسارتها عبر بوابة فلسطين

تنطلق، غدًا، الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا لحساب المجموعة الثالثة؛ حيث يلتقي المنتخب السعودي أمام منتخب مصر، عند الساعة 02:45 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويسعى المنتخبان لمواصلة انتصاراتهما، وحجز البطاقة الأولى للدور الثاني، بعد أن حقق المنتخب السعودي الفوزَ على فلسطين في الجولة الأولى بـ4- 0؛ فيما كسب المنتخب المصري شقيقه المنتخب الجزائري بـ4- 1.

وفي اللقاء الثاني من نفس المجموعة؛ يسعى المنتخب الجزائري لتعويص خسارته في الجولة الأولى أمام المنتخب المصري، وتحقيق النقاط الثلاث، عندما يلتقي عند الـ5:50 نظيره منتخب فلسطين، الذي يأمل بدوره في تحقيق الفوز الأول له في البطولة، والمنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني.

يُذكر أن المجموعة الثالثة يتصدرها المنتخب السعودي بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف المنتخب المصري؛ فيما يحل الجزائر ثالثًا وفلسطين رابعًا.