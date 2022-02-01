"إنسان" تدشن مشروع "جدارة" لتطوير التمكين والتميز المؤسسي

يستهدف مساعدة الجمعية على استغلال مواردها المتوفرة لزيادة عوائدها

دشنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مشروع "جدارة"، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، بمقر الإدارة العامة بالجمعية، وبحضور أعضاء جمعية "إعلاميون"، وعدد من قيادات ومنسوبي إنسان.

ويهدف المشروع إلى تطوير التمكين والتميز المؤسسي بالجمعية، من خلال مجموعة من المسارات التطويرية؛ لبناء ومراجعة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للجمعية من خلال مسار التمتين، إضافة إلى مسار التمهير الذي يهدف لتقديم برامج ودورات تدريبية تخصصية لتطوير قدرات العاملين في إنسان، وكذلك مسار "جدير" الذي يهدف إلى تطوير قدرات العاملين في الجمعية في المجال التقني والبنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي؛ فضلًا عن مسار "استدامة" الذي يهدف إلى تطوير قدرة الجمعية في المجال الاستثماري، وتنمية الموارد وتحقيق الاستدامة المالية، وكذلك مسار أثر لتعزيز الأثر المجتمعي للجمعية، وزيادة تواصلها مع مجتمعها المحلي ودراستها للاحتياجات المجتمعية. إضافة إلى برنامج التمكين وخدمات المستفيدين.

ومن المتوقع أن تعزز مخرجات المبادرة، البناء المؤسسي لجمعية إنسان، وبناء التكامل بين الأدوات والبرامج التقنية المستخدمة في الجمعية، وتوفير برنامج إلكتروني لحوكمة استراتيجية الجمعية وأتمتة العمليات وفق الإجراءات المعتمدة، إضافة إلى مساعدة الجمعية على استغلال مواردها المالية والموارد المتوفرة لزيادة عوائدها، إضافة إلى بناء قدرات فريق الجمعية على المتابعة والتقييم وبناء مؤشرات الأداء للمخرجات والنتائج؛ بما يساعد الجمعية على قياس أثر البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدّمها للمستفيدين.

وتخلل حفلَ التدشين عرضٌ مرئي عن جمعية "إنسان" وما تقدمه من خدمات ورعاية وتمكين لأكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة، تقدم لهم الخدمات والرعاية الاجتماعية من خلال 21 فرعًا في محافظات الرياض.

وعبّر المهندس محمد الياسين مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس جمعية "إعلاميون"؛ لحضورهم المتميز في مقر الجمعية، وأشاد بدورهم الفاعل في نشر رسالة وأخبار جمعية إنسان، الذين ينطلق من دورهم في المسؤولية المجتمعية، وحرصهم على إبراز العمل الخيري في المملكة؛ مما أدى إلى انتشاره إعلاميًّا، وتسليط الضوء على البرامج الاجتماعية التي يقدّمها القطاع غير الربحي لخدمة فئات المجتمع ومنها جمعية "إنسان".

وقدّم "الياسين" شكره وتقديره للهيئة العامة للأوقاف بالشراكة المجتمعية في مشروع جدارة، الذي يأتي من اهتمام الهيئة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقطاع غير الربحي.

تلا ذلك كلمة للدكتور سعود بن فالح الغربي رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، أشاد فيها بحصول جمعية "إنسان" على أفضل بيئة عمل في المملكة بالقطاع غير الربحي والثاني على مستوى آسيا، وتميز الجمعية بالخدمات التي تقدّمها للمستفيدين؛ متطلعًا لأن تكون هناك شراكات مثمرة بين الجمعيتين، واستعداد جمعية "إعلاميون" لنشر رسالة "إنسان" وإطلاق مبادرات لخدمة الأيتام، وتسخير كافة ممكنات الجمعية لدعم برامج جمعية إنسان.