"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية حتى الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، على محافظات: الحرث، الداير بني مالك، العارضة، العيدابي، فيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

2

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443 12:12 PM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية حتى الـ 8 مساءً

"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

0 1,273

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، على محافظات: الحرث، الداير بني مالك، العارضة، العيدابي، فيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021