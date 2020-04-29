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قالت: المستهلك لا يؤسس سجلًّا ائتمانيًّا للمرة الأولى إلا بعد موافقته الشخصية

"حقوق الإنسان": ضوابط صارمة لحماية سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن الأنظمة السعودية وضعت الأسس العامة والضوابط الصارمة لضمان حماية وسرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين.



ولفتت الهيئة في تغريدة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن المستهلك لا يؤسس سجلًّا ائتمانيًّا لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الشخصية وفق المادة التاسعة من نظام المعلومات الائتمانية.