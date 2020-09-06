العراق: 3651 إصابة جديدة و90 حالة وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 260370 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 90 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7512، فيما سُجّلت 3301 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 198560 حالة، وبلغ عدد الحالات في المستشفيات 54298 حالة؛ منهم 507 حالات في العناية المركزة.