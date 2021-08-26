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"كارينباور" بينت أن كل أفراد المهمة غادروا جوّاً

ألمانيا تنهي عملية إجلاء جنودها من أفغانستان

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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، اليوم (الخميس)، أن بلادها أنهت سحب جميع جنودها من أفغانستان مع مغادرة آخر طائرة إجلاء تابعة لها مطار كابول.



وقالت الوزيرة: "جميع الجنود وأعضاء وزارة الخارجية والشرطة الفيدرالية الذين قادوا هذه المهمة إلى نهاية آمنة بالنسبة لنا على الأرض؛ قد غادروا كابول جوّاً"؛ وفقاً لـ"رويترز".



وأكدت أن عمليات الإجلاء العسكرية انتهت الآن.