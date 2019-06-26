سيؤول.. وزير الثقافة يوقع مذكرة تفاهم مع كوريا تهدف الى تبادل الخبرات

على هامش زيارة ولي العهد.. قال: سعداء بالتعاون الثقافي الجديد الذي يجمعنا

وقع وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود مذكرة تفاهم مع كوريا تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات الثقافية بين البلدين.

وقال الوزير عبر حسابه: سعداء بالتعاون الثقافي الجديد الذي يجمعنا بجمهورية كوريا الجنوبية على هامش زيارة سمو سيدي ولي العهد، يتمثّل بتوقيع مذكرة تفاهم تعزز من تبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي بين البلدين.

وكان قد بدأ ولي العهد اليوم زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوة المقدمة من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي.