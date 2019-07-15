الخدمة المدنية تدعو (36) مرشحًا ومرشحة لاستكمال إجراءات ترشيحهم

دعت وزارة الخدمة المدنية (36) مرشحاً ومرشحة ممن تقدموا للمفاضلة الوظيفية بتاريخ 5 من شهر رمضان الماضي على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك بعد أن استكمل المرشحين إجراءات المطابقة والمقابلة الشخصية.

لذا فإن وزارة الخدمة المدنية تهيب بالمعلنة أسمائهم أدناه مراجعة أياً من فروع الوزارة في أنحاء المملكة لاستكمال إجراءات الترشيح، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13/11/1440هـ إلى يوم الاثنين الموافق 20/11/1440هـ.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر للموعد المحدد لاستكمال إجراءات الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.