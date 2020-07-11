بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل

تمكنت شرطة الجوف منه وأُحيل إلى دار ملاحظة لاتخاذ الإجراءات بحقه

تمكنت شرطة الجوف من ضبط حدث يبلغ من العمر 15 عاماً، قام بالإساءة وتهديد الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، أوضح سناب الداخلية أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحد الأشخاص بالإساءة وتهديد الفتيات، فقد تمكنت شرطة الجوف من ضبطه، وتبيّن أنه حدث يبلغ من العمر 15 عاماً؛ حيث تمت إحالته إلى دار الملاحظة لاتخاذ الإجراءات بحقه.