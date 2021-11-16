"الصحة": 97 % من المصابين بكورونا في المملكة لم يأخذوا اللقاح

قالت وزارة الصحة: إن 97 % من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة لم يأخذوا اللقاح، أو أخذوا جرعة واحدة فقط خلال الشهرين الماضيين.
وبيّنت عبر إنفو جرافيك أن نسبة المصابين المحصّنين بجرعتَيْن 3 %.
وأضافت: إن 32 %من المصابين محصّنون بجرعة واحدة.
قالت: خلال الشهرين الماضيين نسبة المصابين المحصّنين بجرعتَيْن 3 %
قالت وزارة الصحة: إن 97 % من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة لم يأخذوا اللقاح، أو أخذوا جرعة واحدة فقط خلال الشهرين الماضيين.
وبيّنت عبر إنفو جرافيك أن نسبة المصابين المحصّنين بجرعتَيْن 3 %.
وأضافت: إن 32 %من المصابين محصّنون بجرعة واحدة.