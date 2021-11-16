"الصحة": 97 % من المصابين بكورونا في المملكة لم يأخذوا اللقاح

قالت: خلال الشهرين الماضيين نسبة المصابين المحصّنين بجرعتَيْن 3 %

قالت وزارة الصحة: إن 97 % من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة لم يأخذوا اللقاح، أو أخذوا جرعة واحدة فقط خلال الشهرين الماضيين.

وبيّنت عبر إنفو جرافيك أن نسبة المصابين المحصّنين بجرعتَيْن 3 %.

وأضافت: إن 32 %من المصابين محصّنون بجرعة واحدة.

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16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 01:30 PM

قالت: خلال الشهرين الماضيين نسبة المصابين المحصّنين بجرعتَيْن 3 %

"الصحة": 97 % من المصابين بكورونا في المملكة لم يأخذوا اللقاح

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت وزارة الصحة: إن 97 % من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة لم يأخذوا اللقاح، أو أخذوا جرعة واحدة فقط خلال الشهرين الماضيين.

وبيّنت عبر إنفو جرافيك أن نسبة المصابين المحصّنين بجرعتَيْن 3 %.

وأضافت: إن 32 %من المصابين محصّنون بجرعة واحدة.

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