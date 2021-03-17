سلطنة عمان تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا لأجل غير مسمى

يشمل القرار حظر دخول العابرين لأراضيها

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان، اليوم (الأربعاء)؛ منع جميع الرحلات الجوية المباشرة من بريطانيا، باستثناء رحلات الشحن.

وحظرت اللجنة دخول القادمين منها أو العابرين لأراضيها خلال الـ14 يوماً الماضية، إلى أراضي السلطنة ابتداءً من ظهر الجمعة وحتى إشعار آخر، باستثناء مواطني السلطنة؛ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.