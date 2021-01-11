ولاية تركية تمنع دفن موتى اللاجئين السوريين في مقابرها

تحججت بوجود نقص في أماكن الدفن بسبب فيروس كورونا

بذريعة انتشار فيروس كورونا، رفضت بلدية ولاية هاتاي التركية منح اللاجئين السوريين مكانًا في مقبرة الولاية لدفن أقاربهم المتوفين، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية تركية.

البلدية التابعة لحزب الشعب الجمهوري، طلبت من السوريين نقل الجنازات إلى مدينة الريحانية، التي تبعد 90 كيلومترًا قرب الحدود السورية.

وتحججت البلدية بوجود نقص في أماكن الدفن بسبب فيروس كورونا، لافتة إلى أنه "لم يبق في يايلداغ أماكن دفن" وطلبت من السوريين نقل جنازاتهم إلى الريحانية، حيث تم نقل 10 جنازات إلى هناك وفقما نقلت روسيا اليوم عنhaber7.com.

يشار إلى أنه، وفقا لآخر الإحصاءات، بلغ عدد اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، 3.627.481 لاجئًا، منهم 59785 يقيمون في مخيمات، بحسب ما ذكرته مواقع سورية معارضة.