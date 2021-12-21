"الصحة": تسجيل 222 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 106 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، تسجيل 222 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 551210 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 106 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540284 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8865 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 28 حالة.