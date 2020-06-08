إجراءات "كورونا" حالت دون وفاة 3 ملايين في أوروبا

خفضت معدلات انتقال العدوى

ذكر علماء من جامعة "إمبريال كوليدج" بلندن، اليوم الاثنين، أن إجراءات العزل العام واسعة النطاق التي شملت إغلاق المتاجر والمدارس خفضت معدلات انتقال فيروس كورونا المستجد في أوروبا بما كان كافيًا للسيطرة على انتشاره، وحالت دون وفاة أكثر من 3 ملايين شخص.

وبين العلماء في دراستهم المستندة إلى نموذج عن تأثير الإغلاق في 11 دولة، أن الخطوات المشددة التي اتخذ معظمها في مارس(آذار) أدت إلى تأثير جوهري وساعدت في هبوط رقم تكاثر العدوى إلى أقل من واحد بحلول أوائل مايو (أيار)، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" عن "رويترز".

وأضافوا أن ما يتراوح بين 12 و15 مليون شخص في 11 دولة، هي: النمسا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا، كانوا سيصابون بكوفيد-19، المرض الناجم عن الفيروس، بحلول أوائل مايو.