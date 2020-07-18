فلسطين تسجل 532 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 1770

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 2٤ الماضية ، 532 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7759 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 58 حالة وفاة .

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1770 حالة.

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18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 04:40 PM

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 1770

فلسطين تسجل 532 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 2٤ الماضية ، 532 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7759 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 58 حالة وفاة .

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1770 حالة.

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