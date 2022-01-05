بعد 3 أشهر من استدعائه.. الجزائر تُعيد سفيرها لدى فرنسا

يواصل مهامه في باريس ابتداءً من غد

‬أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن السفير الجزائري في فرنسا محمد عنتر داور، سيعود إلى أداء مهامه في باريس ابتداء من غد.

وذكرت الرئاسة أن الرئيس عبدالمجيد تبون استقبل "داود".

واستدعت الجزائر سفيرها في باريس للتشاور في أكتوبر الماضي، عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر فيها أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 1962 "ريعًا للذاكرة كرسه النظام السياسي-العسكري"، كما شكّك في وجود "أمة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي في 1930.