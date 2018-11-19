4 تنبيهات منها اثنان متقدمان: أمطار رعدية وزخات برد بهذه المناطق

"الأرصاد": تدني الرؤية بسبب الضباب على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، 4 تنبيهات جديدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، شملت تنبيهين أحدهما متقدم للمنطقة الشرقية وتنبيه متقدم آخر للمدينة المنورة وتنبيه للحدود الشمالية.

وتفصيلاً، قالت الأرصاد في التنبيه المتقدم للمنطقة الشرقية إنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات برد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل الحالة حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر للشرقية قالت فيه إنها تشهد تدنيًا لمستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خصوصًا على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، وتشمل الخفجي والجبيل وحفر الباطن والدمام والظهران وتمتد حتى الأحساء وتبدأ الساعة 1.30 صباحًا وتستمر حتى الثامنة صباحًا.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة قالت فيه إن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات برد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل الحالة العلا والعيص ومهد الذهب والأكحل والحناكية والتيمة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة 2.00 صباح الاثنين وتستمر حتى الساعة 22.00 من مساء الاثنين.

وقالت في تنبيه رابع لمنطقة الحدود الشمالية إنها تشهد تدنيًا لمستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خصوصًا على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، وتشمل عرعر وطريف ورفحا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة 1.30 صباحًا وتستمر حتى الثامنة صباحًا.