أمطار قد تمتد.. "طقس الاثنين" بتوقيع "الحصيني": رياح تثير الأتربة هنا

قال: الأولى متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة.. والثانية من متوسطة لشبه قوية

تَوَقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان) قد تمتد إلى مرتفعات الطائف.

كما تَوقع "الحصيني" رياحًا من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وتبوك، والشرقية، والخليج العربي، وشرق الباحة، وعسير)؛ إلا أن يصرفها الله.