أسطول النقل المدرسي ينفذ أكثر من 756 ألف رحلة بالمناطق الشمالية

استفاد منها 110 آلاف طالب

أوضحت تطوير لخدمات النقل التعليمي - الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي - أن أسطول النقل المدرسي في المناطق الشمالية وفّر منذ بداية العام الدراسي الحالي وبالتعاون مع إدارات التعليم النقل المريح والآمن لـ 109,641 طالباً وطالبة، في مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف ومحافظة القريات، وذلك عبر تسييره أكثر من 756 ألف رحلة مدرسية غطّت 1,639 مدرسة مشمولة في النقل المدرسي في تلك المناطق.

وبحسب إحصائية أعدتها الشركة بعد انتهاء العام الدراسي الحالي 1439-1440هـ، فإن أسطول النقل المدرسي في المناطق الشمالية نفّذ نحو 23,600 رحلة أسبوعياً خلال العام، بواقع 4,720 رحلة يومياً، شملت كامل المنطقة الشمالية، وذلك من خلال 2,360 حافلة ومركبة ضمن الأسطول، من بينها 51 حافلة جديدة تم إحلالها خلال هذا العام.

كما بيّنت الإحصاءات أن متعهدي خدمة النقل المدرسي قاموا وبالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بتدريب 1,600 سائق على "القيادة الآمنة" للحافلات المدرسية، وذلك حرصاً من الشركة على توفير أعلى مستويات الأمان والراحة للطلاب والطالبات المستفيدين من الخدمة، فضلاً عن تعزيز الشركة ومن خلال فريقها الميداني معايير السلامة في الحافلات، وذلك من خلال فحص 1,995 حافلة ومركبة مدرسية خلال العام الدراسي للتأكد من جاهزيتها ومدى تطبيقها الشروط المحددة في نقل الطلاب والطالبات.

وفي ذات السياق نفّذ الفريق الميداني زيارات تفتيشية عدّة شملت كافة مدارس مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف ومحافظة القريات، بهدف مراقبة سير العمل في الخدمة المقدّمة، وفحص الحافلات وتعزيز انسيابية حركة أسطول النقل المدرسي طوال العام الدراسي، مما ساهم في توفير نقل مريح وآمن لكافة الطلبة المستفيدين، فضلاً عن تكثيف التعاون مع مشرفي النقل المدرسي ضمن إدارات التعليم في المناطق الشمالية بهدف تنظيم الخدمة وتطويرها وتحسينها باستمرار.