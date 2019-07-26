نائب الرئيس اليمني: اليمنيون وأشقاؤهم في "التحالف" يخوضون حرباً لإفشال مخططات إيران

قال إن ممارسات الميليشيات بحق اليمنيين تتطلب تضافراً وانضباطاً عالي المستوى ليحقق النصر

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن اليمنيين وأشقاءهم في التحالف العربي يخوضون حرباً لإفشال مخططات إيران في المنطقة.

وأشار خلال زيارته اليوم لأحد معسكرات التدريب للقوات المسلحة اليمنية إلى أن ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق اليمنيين من قتل وقهر واعتداء واستهداف لمقدرات البلاد وجيلها القادم وتنفيذ الميليشيات للأجندة الإيرانية التخريبية يتطلب تضافراً وإخلاصاً وانضباطاً عالي المستوى يحقق النصر ويبني دولة مستقرة ينعم بها كل اليمنيين.

وأشاد وفق وكالة الأنباء اليمنية بما ينجزه اليمنيون مع أشقائهم في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الشرعية وإفشال مخططات إيران والحفاظ على اليمن ضمن محيطه العربي والإقليمي.