بعد القبض عليها.. النيابة العامة تباشر التحقيق مع الفتاة المحرضة على مخالفة منع التجول

مصدر مسؤول: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع الفتاة المحرضة على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول، تحت إجراءات مشددة؛ وذلك بعد أن تم التعرف على هويتها والقبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة.

وتفصيلًا صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه بناءً على الأمر الصادر من النائب العام، بشأن القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو متداول، يُظهر محتواه قيام الفتاة بالتحريض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول، وأنه إنفاذًا لذلك تم البحث والتحري عن المذكورة، وتم التعرف على هويتها والقبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة.

كما أكد المصدر أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع المذكورة فور مثولها أمام المحقق المختص، وإحاطة بإجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، والوقوف على كافة ملابساتها وتداعياتها، وأن القضية لا تزال تحت الإجراء.

وبيّن المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل لخمس سنوات، وغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزين بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمنع التجول؛ حرصًا على سلامة وصحة الجميع.