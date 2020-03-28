الكويت تسجّل 10 إصابات جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الصحة: العدد الإجمالي بعد هذه الإصابات الجديدة يصبح 235

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي، بعد هذه الإصابات الجديدة، يصبح 235 حالة.

ووفق صحيفة "القبس"، كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 17 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودعت المواطنين والمقيمين الكرام، إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه، كما توصي بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.