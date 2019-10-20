على خلفية الاحتجاجات العارمة بالبلاد.. إغلاق جميع البنوك اللبنانية غدًا

بعد تَواصل التظاهرات لليوم الرابع احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلًا عن جمعية المصارف اللبنانية، أن جميع البنوك ستظلّ مغلقة يوم الاثنين بسبب الاحتجاجات.

ويشهد لبنان، منذ مساء الخميس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وإعلان الحكومة عزمها فرض ضرائب جديدة.

وبحسب وكالات الأنباء، تتواصل التظاهرات والاضطرابات في لبنان، لليوم الرابع على التوالي؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في هذا البلد؛ بحسب وصف المتظاهرين.