على خلفية الاحتجاجات العارمة بالبلاد.. إغلاق جميع البنوك اللبنانية غدًا

بعد تَواصل التظاهرات لليوم الرابع احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلًا عن جمعية المصارف اللبنانية، أن جميع البنوك ستظلّ مغلقة يوم الاثنين بسبب الاحتجاجات.

ويشهد لبنان، منذ مساء الخميس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وإعلان الحكومة عزمها فرض ضرائب جديدة.

وبحسب وكالات الأنباء، تتواصل التظاهرات والاضطرابات في لبنان، لليوم الرابع على التوالي؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في هذا البلد؛ بحسب وصف المتظاهرين.

احتجاجات لبنان لبنان اغلاق البنوك

2

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 01:44 PM

بعد تَواصل التظاهرات لليوم الرابع احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

على خلفية الاحتجاجات العارمة بالبلاد.. إغلاق جميع البنوك اللبنانية غدًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

13 4,941

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلًا عن جمعية المصارف اللبنانية، أن جميع البنوك ستظلّ مغلقة يوم الاثنين بسبب الاحتجاجات.

ويشهد لبنان، منذ مساء الخميس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وإعلان الحكومة عزمها فرض ضرائب جديدة.

وبحسب وكالات الأنباء، تتواصل التظاهرات والاضطرابات في لبنان، لليوم الرابع على التوالي؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في هذا البلد؛ بحسب وصف المتظاهرين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

احتجاجات لبنان لبنان اغلاق البنوك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019