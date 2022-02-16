"مضنون عبدالله" و"الكسر" يفوزان بسيارتي "الشريم" و"السليمي" في ميدان فروسية حائل

خلال حفل السباق السادس عشر

نظَّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، مساء اليوم الأربعاء، حفل سباقه السادس عشر لهذا الموسم على دعم "سيارتي" الرعاة الفضيين، شركة السليمي للمقاولات وعضو مجلس إدارة الميدان بندر بن طلال الشريم، وذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بحائل عبدالعزيز بن خلف الزقدي، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل محمد اللحيدان.

وتكوَّن حفل السباق من ستة أشواط، جاءت نتائجها على النحو الآتي:

الأول للدرجة "مبتدئة" وحققه "شعشوع" للمالك أبناء سليمان العنيزان، والمدرب شريف العنيزان، بالخيال سليمان الحديبي.

أما الشوط الثاني مفتوح مواليد 2019م فقد كسبه الجواد "ناريز الجبل" لمحمد فهد الأسلمي، والمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال محمد النفزي.

وخُصص الشوط الثالث لمفتوح أفراس، وأحرزت الكأس الفرس "مسايفة" للمالك والمدرب جبر حجي البقعاوي، بالخيال نواف الفيروز.

أما الشوط الرابع "مفتوح الدرجات العربي" فنال الجواد "طي المشناء" للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء، والخيال خالد الشرار.

وشهد الشوط الخامس تنافسًا قويًّا "من الدرجة الأولى حتى الثالثة"، انتهى لصالح الجواد "مضنون ّعبدالله" للمالك رشيد عايد الهاملي، والمدرب خالد رشيد الهاملي والخيال ّعبدالله العوفي، الذي خطف السيارة الأولى في الموسم، على دعم عضو مجلس إدارة الميدان بندر بن طلال الشريم.

وفي الشوط السادس "مفتوح الدرجات" كسب الجواد "الكسر" ثاني سيارات الموسم على دعم شركة السليمي للمقاولات للمالك أنور أحمد المرشدي، والمدرب ماجد أحمد المرشدي، بالخيال نواف الفيروز.

وفي نهاية السباق هنأ عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بندر بن طلال الشريم، والرئيس التنفيذي لشركة السليمي للمقاولات سلمان بن صلاح السليمي، والمدير العام لميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي، الفائزَين بالشوطَين الخامس والسادس.

وتسلم الشريم والسليمي دروعاً تقديرية من إدارة ميدان فروسية حائل بعد الدعم السخي الذي قدماه للميدان.