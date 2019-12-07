مستشفى ظلم يواصل مبادراته التطوعية لليوم الثاني

فريق استشاري من الطائف يزور المستشفى لخدمة المراجعين

واصل موظفو وموظفات مستشفى ظلم العام ومراكز الرعاية الصحية في ظلم والركنة، السبت، لليوم الثاني على التوالي، أعمالهم التطوعية، لخدمة المواطنين والمقيمين، خلال إجازة نهاية الأسبوع.

جاء ذلك، في إطار مشاركتهم بمبادرات تطوعية ضمن حملة فعاليات حملة "تطوعي صحة 3" التي أطلقها، وزير الصحة.

وواصل الموظفون والموظفات العمل واستقبال المراجعين في أقسام العيادات الخارجية والعمليات والأقسام المساندة ومراكز ظلم والركنة خلال الفترة المسائية.

وضمن المبادرات التطوعية المشتركة بين مستشفيات الطائف، زار مستشفى ظلم العام، اليوم، فريق من الاستشاريين النفسيين، ضمن قافلة تطوعية أطلقها مستشفى الصحة النفسية بالطائف.

واستفاد من زيارة القافلة، عدد كبير من المراجعين والمراجعات في مستشفى ظلم العام، حيث جرى الكشف عليهم وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم.

يذكر أن مستشفى ظلم العام، أطلق عددًا من المبادرات التطوعية، منها "افحص سكرك وشيّك على الضغط"، والتي أقيمت في جامع ابن القيم بالحي الجنوبي، إضافة لمبادرات توعوية ووقائية، وحملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.